Casal di Principe (Caserta), cede il tetto di un capannone: operaio muore a 49 anni

Ancora un'altra morte sul lavoro. A Casal di Principe (Caserta), un uomo di 49 anni è precipitato dal tetto di un capannone. La Procura apre un'inchiesta.

Una tragedia ha sconvolto in queste ultime ore la comunità di Casal di Principe in provincia di Caserta. Un operaio ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale che era ceduto, facendo un volo di circa 5 metri. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, al vaglio dei Carabinieri di Casal di Principe.

Il 49enne è morto poco dopo essere stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Muore operaio in provincia di Caserta: aveva 49 anni

Stando a quanto si apprende, la vittima si trovava in quel momento sul tetto del capannone industriale per effettuare un sopralluogo. Tuttavia, sarebbe bastato un attimo per tramutare in dramma quella che avrebbe dovuto essere una normale giornale lavorativa. Il cedimento del tetto, infatti, sarebbe avvenuto nel giro di pochissimo, quindi la caduta a diversi metri di altezza.

L’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’ordine

Nel frattempo gli operatori sanitari del 118 sono giunti in modo tempestivo con un’ambulanza, infine il ricovero all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è avvenuto il decesso. Intervenuti anche i Carabinieri di Casal di Principe che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito. La Procura di Napoli Nord ha invece aperto un’inchiesta in merito a quanto avvenuto.