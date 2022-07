Casal Monastero, si propaga un pericoloso incendio che minaccia le case

L'incendio divampato oggi, 7 luglio, a Casal Monastero (Roma), spaventa anche i cittadini e le loro case: il fumo si è propagato sino al Raccordo Anulare

I vigili del fuoco stanno lavorando per arrestare l’incendio che è divampato oggi, 7 luglio, a Casal Monastero (Roma). Le fiamme sono arrivate nei pressi delle case e la grande nube di fumo nero ha raggiunto la zona del Grande Raccordo Anulare.

Incendio a Casal Monastero, le fiamme minacciano le case

L’incendio si è propagato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio. Le sterpaglie della zona hanno bruciato molto velocemente e il rogo è presto arrivato vicino alle case. I vigili del fuoco sono intervenuti nell’area della periferia Est della Capitale italiana, tra le zone di Casal Monastero e San Basilio.

I roghi di Roma e il fumo visibile a chilometri di distanza

Questo è l’ennesimo episodio simile capitato in questo 2022. In particolare, la zona di Roma sta soffrendo per i tantissimi roghi che sono divampati nelle ultime settimane. L’incendio di oggi, scattato attorno alle ore 13, ha attirato l’attenzione di moltissime persone che si sono accorte del fumo nero anche a chilometri di distanza. Per spegnere il fuoco sono intervenute due autobotti, un carro autoprotettori, il dos un elicottero.