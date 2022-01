Casaleggio associati: tam tam nel M5S, verso messa in liquidazione?

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – La voce gira in ambienti milanesi e rimbalza fino a Roma, dove diventa un tam tam tra Camera e Senato. Stando ai rumors interni alle pattuglie grilline, riportati dall'Adnkronos, la Casaleggio Associati, dove tutto ebbe inizio dando vita al sogno M5S di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, navigherebbe in brutte acque.

Al punto che i vertici della società – ora guidata dal figlio del cofondatore del Movimento, Davide (che non è indagato) – starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di mettere in liquidazione la società. Voci amare – che al momento non trovano però conferme ufficiali nella società – tanto più che arrivano in giorni in cui il nome di Casaleggio, assieme a quello di Beppe Grillo, viene tirato in ballo nell'inchiesta della Procura di Milano sulla compagnia di navigazione Moby.

D'altronde i conti della Casaleggio Associati parlano chiaramente di una società in difficoltà, in grossa sofferenza. Stando all'ultimo bilancio disponibile, quello relativo all'anno 2020, la Srl milanese fondata dal guru M5S e presieduta dal figlio Davide ha riportato un risultato d'esercizio pari a -320.295 euro. A pesare sulle performance dell'azienda – attiva nel settore della consulenza strategica e dell'innovazione digitale per le imprese – sono state soprattutto le conseguenze della pandemia di Covid 19 che, si legge nel rendiconto d'esercizio depositato presso la Camera di Commercio, "ha imposto l'esigenza di contenere il più possibile lo sviluppo del contagio, comportando la modifica delle procedure e attività".