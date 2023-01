Un incidente stradale ha sconvolto Casaleone, comune della provincia di Verona dove nel pomeriggio di sabato 31 dicembre c’è stato uno scontro frontale tra due auto.

Stando a quanto si apprende, il dramma si è consumato intorno alle ore 17.45. Altrettanto drammatiche le conseguenze. Uno dei conducenti dei due mezzi ha perso la vita all’età di 47 anni. Feriti due giovani che si trovavano nel secondo mezzo. Le condizioni di questi ultimi sarebbero critiche.

Incidente a Casaleone, muore un 47enne. Gravi due giovani

Non sarebbe chiara la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta.

L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato di una violenza tale che per il 47enne non ci sarebbe stato più nulla da fare. Intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un elisoccorso e l’automedica. A nulla sono valsi gli sforzi per salvare la vittima.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo dei due giovani rimasti feriti si sa che si tratterebbe di un ragazzo sulla ventina e di una ragazza.

Il primo è stato ricoverato all’ospedale di Borgo Trento, mentre la seconda è stata invece trasferita al Mater Salutis di Legnago. Non ultimo sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine. Disagi infine alla circolazione: il tratto di strada è stato chiuso su entrambi i sensi di marcia.