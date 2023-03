Casalino (Mimit) a imprese @Mind: "Su Pnrr ampia collaborazione"

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Confermo la bontà del modello e anche la replicabilità" di Federated Innovation @Mind – la rete di circa 40 imprese sorta a Milano nel distretto di Mind Milano Innovation District per creare progetti d’innovazione. A sottolinearlo è stato Paolo Casalino, Direttore Generale, Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) del ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit), intervenendo oggi pomeriggio al convegno 'Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @Mind per lo sviluppo del Sistema Paese', promosso questo pomeriggio a Roma, a Palazzo Wedekind, dalla Federated Innovation @Mind.

Casalino ha osservato che "un ecosistema così variegato e importante" come il @Mind "possa essere per il Mimit e per il Pnrr una grande cassa di risonanza di promozione di tutte le opportunità concrete".

E per questo "chiedo ampia collaborazione con voi. Fateci sapere se, a vostro avviso, c'è qualche cosa che non va del Pnrr. E' una grande macchina e solo sapendo cosa non va si può imparare e migliorare" ha scandito Casalino.