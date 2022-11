Casamicciola, Picchetto: "In galera il sindaco e chi ha fatto costruire"

Per la strage di Casamicciola, Gilberto Picchetto Fratin non usa mezze parole: “In galera il sindaco e chi ha fatto costruire”.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è durissimo sulla tragedia di Ischia e chiede di verificare caso per caso gli abusi. Il ministro è stato intervistato a Rtl 102.5 ed è è tornato su quanto accaduto a Ischia. Ma cosa ha detto Picchetto? “Contro l’abusivismo edilizio basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare, i sindaci non devono lasciare costruire”.

“In galera il sindaco e chi ha fatto costruire”

E in ordine alla demolizione della case abusive proposta dal governatore della Campania Vincenzo De Luca? Lì in titolare dell’Ambiente ha spiegato meglio: “Io confischerei quello che è abusivo, e poi andrei a vedere caso per caso”. E ancora: “Il ponte di Genova è stato sfruttato come veicolo per una sanatoria notevole dell’abusivismo edilizio, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, annunciato ieri in Consiglio dei ministri, deve essermi presentato a giorni”.

“Ho chiesto subito cosa fosse in sospeso”

Poi una precisazione: “Era partito con il ministro Galletti nella legislatura 2013-2018. Io sono arrivato al Ministero un mese fa, ho chiesto subito cosa era pendente. Il Piano risulta in definizione”. Poi Picchetto onestamente ammette: Tuttavia non avrebbe evitato il disastro di Ischia. Il disastro non ci sarebbe stato se non si fosse costruito nell’alveo, e se si fossero fatte le misure di sicurezza che risultano in progettazione da anni”.