Casanova Opera Pop in scena il Musical di Red Canzian

Milano, 15 feb. (askanews) – Due ore di musica e danza sulle note di 35 brani, Casanova Opera Pop, è il primo spettacolo inedito di teatro musicale ad andare in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza. Un’opera che Red Canzian ha creato e seguito fin nei minimi dettagli spiega Angelica Cinquantini che interpreta Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore di Casanova.

“Credo che il pubblico si senta trasportato in un altro mondo sentendo queste canzoni che non annoiano e che si sussegnuono in una maniera ritmata”

Questo kolossal teatrale racconta il rientro dall’esilio di Giacomo Casanova che lo vede strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero come racconta Gian Marco Schiaretti nella parte del celebre libertino.

“Casanova è stato un personaggio molto moderno per la sua epoca tanto che le sue gesta non solo quelle amorose sono state decantate. Casanova era un cittadino del mondo ed era una gran cosa”.

Ambientata nella città che più di tutte rappresenta il sogno dell’italianità nel mondo è un omaggio alla Serenissima ma non solo.

“Poi Casanova Opera Pop è un grande omaggio al teatro e in questo caso al nostro amato teatro italiano per la straordinarietà dell’opera stessa”.

Il cast si completa con un corpo di ballo di 10 ballerini acrobati con scenografie e coreografie moderne e coinvolgenti.

Casanova Opera Pop, in scena fino al 20 febbraio al Tam Teatro Arcimboldi di Milano, sarà poi in tour in tutta Italia.