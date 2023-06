Casapound: occupazione palazzo via Napoleone III, dieci condanne a Roma

Casapound: occupazione palazzo via Napoleone III, dieci condanne a Roma

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Il giudice monocratico di Roma ha comminato 10 condanne a 2 anni e 2 mesi nel processo per l’occupazione abusiva del palazzo in via Napoleone III a Roma da parte di esponenti e simpatizzanti di Casapound. Tra gli imputati, accusati di occupazione abusiva aggravata, ...