Casarano, 13enne colpito da scarica elettrica mentre si fa la doccia: è grave

Nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica Italiana, ossia il 2 giugno 2022, un grave incidente domestico si è consumato a Casarano, nello specifico un ragazzo di 13 anni è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione.

Casarano, 13enne colpito da scarica elettrica sotto la doccia: è grave

In seguito all’incidente, il giovane è andato in arresto cardiaco, ma fortunatamente è stato rianimato dai soccorritori del 118 ed è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale.

L’intervento dei soccorritori e il trasferimento del 13enne in ospedale: le sue condizioni

Tempestivo e salvifico è stato l’intervento dei soccorritori del 118 sul luogo dell’incidente, il ragazzo è stato rianimato dai medici ed è stato poi portato d’urgenza all’ospedale Ferrari di Casarano, qui è giunto in codice rosso.

Attualmente il 13enne è ricoverato in prognosi riservata all’interno del reparto di rianimazione.

Casarano, 13enne colpito da scossa elettrica mentre fa la doccia: indagini in corso

Nell’abitazione di Casarano, dove si è consumato l’incidente domestico il 2 giugno 2022, sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione, che adesso si stanno occupando di condurre le indagini sul caso, al fine di stabilire cosa abbia causato la scarica elettrica.