Caschi da sci da uomo: i migliori del 2021

I caschi da sci sono accessori indispensabili per proteggere la testa e le orecchie da botte, lesioni o traumi e sono disponibili in varie offerte.

Sebbene la stagione sciistica non sia ancora iniziata, sono in molti che già pensano a come organizzarsi per la settimana bianca. Quando si parte per una località sciistica, sono diverse le cose da portare con sé, tra cui i caschi da sci da uomo fondamentali per proteggersi ed evitare cadute rischiose. Vediamo quali scegliere e le promozioni.

Caschi da sci 2021

L’amore per uno sport da neve come lo sci o lo snowboard è dato anche da una serie di strumenti e di abbigliamento che è fondamentale indossare. Tra questi vi sono sicuramente i caschi da sci che sono considerati un accessorio indispensabile dal momento che proteggono salvaguardando la propria sicurezza e anche incolumità.

Chiunque pratichi uno sport come lo sci ha bisogno di caschi che siano adatti e che rispondano a determinate caratteristiche. I caschi da sci da uomo devono essere in materiali di ottima qualità, resistenti, solidi e rigidi, oltre che realizzati tenendo a mente determinati requisiti e fattori che sono utili e importanti per garantire la protezione adeguata.

Mai pensare soltanto al risparmio, ma puntare a qualcosa che sia conforme e di ottima qualità per un prodotto davvero all’altezza da indossare quando si scia. Un prodotto come i caschi da sci non è soltanto utile per proteggere la testa da eventuali cadute, ma assolve anche ad altri requisiti, tra cui protezione delle orecchie, regolazione della ventilazione, riparo dal freddo e abbinamento con la maschera.

Si compongono di due strati: esterno che fornisce una protezione ed è rigido in quanto protegge la testa da urti e impatti con dei materiali che possono essere taglienti o appuntiti, mentre lo strato interno è realizzato in polistirolo per cui assorbe gli impatti in modo da evitare eventuali traumi cranici al momento di una caduta o lesione. Molto importante che non sia solo robusto, ma anche leggero senza intralciare nei movimenti.

Caschi da sci 2021: modelli

Proprio come i caschi da moto, anche per quelli da sci vi sono diverse tipologie che si distinguono in base a una serie di caratteristiche in modo da poter scegliere il modello che sia maggiormente adatto a ognuno e ai propri bisogni e necessità quando si accinge a sciare. I modelli di caschi da sci si dividono in due gruppi.

I modelli shell o integrale che ha il compito di fornire la massima protezione per la testa. Coprono sia la parte frontale che posteriore della testa, compreso anche le orecchie. Sono realizzati in un modo per cui il casco rimane ben saldo sulla testa. Aumenta il peso da sostenere e permette di sentire rumori e segnali acustici, anche se in modo minore.

Un altro modello di caschi da sci è half shell, ovvero semi integrale e a metà calotta. Un tipo di casco usato soprattutto da chi pratica snowboard, ma anche da diversi sciatori. La mezza calotta, a differenza dell’altro modello, fornisce una maggiore areazione, oltre a essere particolarmente versatili dal momento che forniscono un ampio raggio di regolazione.

Per quanto riguarda i caschi da sci da uomo, si distinguono anche in base ai colori che, in questo caso, sono scuri nelle tonalità del nero e del grigio. I modelli sono vari e la marca non è un parametro da considerare al momento della scelta, in quanto sono altri i parametri da valutare per scegliere quello maggiormente adatto a ognuno.

Caschi da sci 2021 Amazon

Se si sta pensando di partire per un weekend in montagna o in settimana bianca, sono diverse le cose da portare, tra cui i caschi da sci disponibili sul sito di Amazon a ottimi prezzi. La classifica propone i tre migliori modelli di caschi da sci tra quelli più apprezzati online.

1)Bollé Motive casco da sci

Un modello di casco da sci che si trova nei colori bianco e nero-argento. Realizzato in ABS e in plastica rigida per il materiale esterno. Un casco omologato che rispetta perfettamente le normative europee. La visiera è intercambiabile. Nella confezione si trovano due tipologie: una in argento e l’altra limone. Un prodotto Amazon’s Choice e disponibile con lo sconto del 40%.

2)uvex Legend casco

Un casco da sci adatto sia all’uomo che alla donna. Disponibile in vari colori: nero, antracite, menta, ecc. Un modello molto robusto che resiste agli urti e realizzato in materiale rigida, mentre la parte interna è ammortizzante in eps. Si adatta molto bene alla testa grazie al sistema di regolazione e dotato di fettuccia per regolarlo in maniera semplice. Ha un sistema di ventilazione che è possibile chiudere. L’interno è removibile.

3)Cébé Contest Visor Pro casco da sci

Un casco omologato e rispettoso delle normative europee dalla ventilazione integrata con la taglia che è possibile regolare. Ha l’imbottitura in tessuto 3d mesh in modo da migliorare la traspirabilità e l’areazione. Una struttura in mold con paraorecchie amovibile. Molto comodo e di ottima fattura. In vendita con il 25%.

