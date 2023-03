Cascina, investe due studenti e scappa: si cerca il pirata della strada

Erano circa le ore 12:30 della mattina di oggi, giovedì 23 marzo, quando lungo la Toscoromagnola a Cascina, proprio di fronte al Liceo Artistico Russoli, è avvenuto un incidente che ha dell’incredibile.

Investe due ragazzi e sfonda il cancello della scuola: il pirata della strada si dà alla fuga

Una persona alla guida di una minicar, uno di quei veicoli che per essere utilizzato non ha bisogno di una vera e propria patente di guida, ha investito intenzionalmente uno studente dell’Istituto Pesenti a Cascina. Il pirata della strada, poi, ha proseguito la sua folle corsa fino a schiantarsi contro il cancello del Liceo Artistico Russoli, investendo un altro ragazzo. Dopo il pericoloso doppio schianto, la minicar ha fatto retromarcia ed ha fatto perdere sue le tracce.

Le indagini dei carabinieri e della polizia

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato a bordo di un’ambulanza, uno dei due studenti investiti in ospedale. Il ragazzo, fortunatamente, non ha riportato delle ferite troppo gravi e non è in pericolo di vita. Nel frattempo, polizia e carabinieri stanno indagando su quanto successo. La notizia va ancora confermata, ma a quanto pare è già stato appurato che il conducente della minicar abbia colpito volontariamente almeno il primo dei due studenti investiti.