Case Green, Meloni: governo continuerà a battersi per cambiare

Roma, 15 mar. (askanews) – “È il caso ad esempio sulla proposta di direttiva sulle cosiddette case green, un testo che a nostro avviso prevede obiettivi temporali che non sono raggiungibili per l’Italia, il cui patrimonio immobiliare è inserito in un contesto molto diverso da quello di altri Stati membri per ragioni storiche, per ragioni di conformazione geografica oltre che per una radicata visione della casa come bene rifugio delle famiglie italiane”: lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo nel question time della Camera a una interrogazione del verde Angelo Bonelli.

Meloni ha proseguito: “L’azione negoziale italiana in sede di Consiglio europeo aveva consentito di rivedere le tempistiche di adeguamento delle prestazioni energetiche degli edifici per renderle più graduali e meno stringenti, e in modo da garantire l’esenzione per alcune categorie. Con il voto di ieri il Parlamento europeo ha ritenuto di inasprire ulteriormente il testo iniziale e questa scelta che noi consideriamo irragionevole, mossa da un approccio ideologico, impone al governo di continuare a battersi per difendere gli interessi dei cittadini e della nazione”.