Case green, Pizzolante (Vertical SGR): "Così è difficile"

Roma, 19 gen. (askanews) – “Bisogna cercare di modificare la direttiva. La direzione è giusta: le case devono essere più efficienti. Nessuno pensa che questo debba essere fatto su castelli o edifici storici. Però la direttiva così come è stata presentata, in effetti, è sbagliata. Tempi troppo rapidi, non dice come si incentiva il meccanismo e pone degli obblighi senza fornire chiarezza procedurale, motivi per cui andrebbe rivista. Da una parte ci sono delle regole troppo rigide in tempi troppo stretti, da parte del’Ue, dall’altra la norma del superbonus 110% in Italia che per come è stato concepito è un errore concettuale perché per come è stata fatta ha in pratica tolto la concorrenza dal mercato.

“Questi aspetti vanno modificati così come va modificato il sistema incentivante in Italia che con la percentuale del 110 è troppo alta e insostenibile dal punto di vista economico. Meno rigidità, più ragionevolezza”, lo ha detto Sergio Pizzolante, Amministratore Delegato Vertical SGR, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Avremmo bisogno di maggiore flessibilità rispetto a quanto scritto nella direttiva e avremmo bisogno di cambiare le regole in Italia.

L’obiettivo è chiaro e condiviso ma bisogna lavorare per ridurre la rigidità europea e la frammentazione delle regole italiane”, ha concluso Pizzolante.