Case green Ue, Pallavicini: mia nonna non può correre con Bolt

Roma, 19 gen. (askanews) – “Non posso chiedere a mia nonna di correre con Usain Bolt. Le dimore storiche hanno già fatto tanto per l’ecologia. Non sono stati costruiti in calcestruzzo e acciaio – spesso importato dall’estero – ma in pietra e legno, con l’obiettivo di durare secoli, non di essere smantellati e ricostituiti. Il One size fits all non funziona in questo caso. Comunque, nessuno vorrà vivere in una casa fredda o che costi troppo per essere riscaldata, quindi sposiamo le intenzioni della direttiva UE, ma l’implementazione va ripensata”. Lo ha detto Alfonso Pallavicini, presidente European Historic houses, a Largo Chigi format di The Watcher Post.

