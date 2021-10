Casellati: G20 influenza il mondo, anche con i Parlamenti

Roma, 7 ott. (askanews) – La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, apre i lavori del settimo vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20 nell’aula di palazzo Madama:

“I paesi del G20 rappresentano il 60% della popolazione mondiale, l’80% della ricchezza globale e il 75% del commercio internazionale. Ma le convergenze maturate in seno al G20 contano, in realtà, per tutto il mondo. Questo pone anche a noi legislatori una grande responsabilità, perché i nostri Parlamenti costituiscono, ognuno nel solco della propria tradizione costituzionale, il serbatoio di rappresentanza, di democrazia e di dibattito su cui poggia l’impegno internazionale dei nostri governi”.

Casellati parlava al settimo Summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 (P20), che proseguirà venerdì 8 ottobre, con il titolo “Parliaments for People, Planet and Prosperity”, organizzato in collaborazione con la Camera dei deputati.

“Nell’ultimo anno e mezzo – ha aggiunto – le assemblee e i servizi parlamentari hanno cercato – e trovato, nel pieno della pandemia – gli strumenti per non fermarsi mai. Abbiamo garantito la continuità del lavoro non soltanto legislativo, ma di controllo e vigilanza.

Sono certa che il presidente Draghi, che saluto e ringrazio per essere qui con noi oggi, saprà valorizzare, in vista dell’ormai prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo, gli orientamenti e le suggestioni che scaturiranno dal nostro dibattito”.