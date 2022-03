Casellati: per l’8 marzo un pensiero a tutte le donne ucraine

Roma, 8 mar. (askanews) – La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, ha ricordato il coraggio delle donne ucraine che stanno affrontando la guerra e la figura di Grazia Deledda.

“Un pensiero particolare va a tutte le donne ucraine che stanno affrontando momenti di grande dolore e con grande coraggio – ha detto – Grazie Deledda, una scrittrice straordinaria, letta e amata in tutto il mondo, prima donna italiana insignita del Nobel per la letteratura, è da sempre un simbolo di riscatto e progresso, un esempio per intere generazione di donne, un’esortazione a prendere coscienza delle proprie potenzialità e a non abbassare mai la testa davanti a ostacoli apparentemente invalicabili; ricordarla, insieme alla potenza narrativa delle sue opere in occasione dell’8 marzo – ha aggiunto – è un’opportunità per rinnovare la consapevolezza di come il percorso dell’emancipazione femminile continui a essere un libro incompiuto e con tante pagine da scrivere”.

“Troppe sono le discriminazioni, le barriere e i pregiudizi con cui molte donne anche nel nostro Paese devono ancora confrontarsi – ha dettyo Casellati – troppe sono le violenze fisiche, morali o anche solo verbali di cui sono vittime le donne, solo in quanto tali, e spesso in un contesto di indifferenza o incomprensione altrettanto colpevole. Troppe le dignità calpestate e le forme di prevaricazione nel mondo che affliggono milioni di donne.

Abbattere le ingiustizie è un lavoro enorme ma va portato a termine con determinazione, insieme. Non basta una legge per l’uguaglianza di genere, occorre che i diritti e le libertà conquistate diventino parte di una comune identità culturale”.