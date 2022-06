Casellati: Urban Award premia la mobilità sostenibile dei Comuni

Roma, 21 giu. (askanews) – “L’Urban Award è arrivato alla sua sesta edizione. Abbiamo iniziato nel 2017 a premiare i comuni italiani più virtuosi in materia di mobilità sostenibile”. Così Ludovica Casellati, ideatrice del premio e direttrice di Viagginbici.com e di Luxurybikehotels.com. “Non è facile per gli amministratori cercare di sconvolgere la mobilità cittadina a favore di quella più lenta e e dolce, come ad esempio la bicicletta, però stanno facendo veramente da Sud a Nord dei passi da gigante in questo senso.

Alcuni sono molto coraggiosi perché togliere le macchine, i parcheggi delle auto a favore di piste ciclabili è una scelta, spesso e volentieri coraggiosa”, ha sottolineato.

L’Urban Award è organizzato con Anci e intende premiare i Comuni virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro.

I Comuni vincitori dell’edizione 2022 saranno premiati in occasione della 39ma Assemblea Nazionale dell’Anci a Bergamo dall’8 al 10 novembre prossimi.