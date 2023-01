Caserta ed Esercito in lutto: addio al generale Francesco Mazzarella

Caserta ed Esercito in lutto: addio al generale Francesco Mazzarella, era stato responsabile della Direzione Generale e del Comando della sede di Capua

La Campania, Caserta e l’Esercito Italiano sono in lutto: addio al generale Francesco Mazzarella, defnito da molti il “Generale buono”.

L’alto ufficiale noto per la sua signorilità sarà salutato oggi nella chiesa di San Pietro del capoluogo della Terra di Lavoro. Da quanto si apprende in un esaustivo articolo di Caserta News l’ultimo servizio il generale Mazzarella lo aveva svolto proprio a Capua in qualità di “responsabile della Direzione Generale e del Comando della sede”.

Addio al generale Francesco Mazzarella

I media fanno sapere che la “greca” Mazzarella era sempre “pronto a dare una pacca sulla spalla ai suoi uomini nel momento del bisogno”.

Uomo di altissimo senso dello Stato e soldato a tutto tondo, Mazzarella lascia un ricordo indelebile nei suoi sottoposti e nei colleghi di comando. Negli incarichi di comando Mazzarella si era sempre contraddistinto per capacità di unire rigore ed empatia.

L’ufficiale lascia moglie e figli

Il generale Mazzarella lascia del dolore ed alla consolazione della fede la moglie e i figli. Caserta News chiosa spiegano che “la sua dipartita ha provocato rammarico in tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

I funerali dell’ato ufficiale dell’Esercito Italiano di svolgeranno nella giornata di oggi, 11 gennaio, nella chiesa di San Pietro a Caserta alle ore 16.