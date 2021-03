Caserta, 16enne legato con guinzaglio all’auto: arrestato il padre

Un uomo è stato arrestato dopo aver legato il figlio di 16 anni con un guinzaglio all'auto. Il giovane ha denunciato suo padre.

Questa storia di violenza di un padre nei confronti del figlio e della moglie arriva direttamente da Caserta, dove un uomo albanese di 54 anni è stato arrestato. A denunciarlo è stato il figlio 16enne, dopo aver subito violenza dal genitore e aver visto la madre in difficoltà.

16enne legato all’auto

Un uomo albanese di 54 anni è stato arrestato dalla polizia di Caserta per aver usato violenza contro il figlio di 16 anni. Il ragazzo ha denunciato e fatto arrestare il padre, dopo aver raccontato di essere stato legato con il guinzaglio al cofano di un’auto. L’uomo avrebbe reagito con tale violenza perché aveva sorpreso il figlio in compagnia di un amico poco gradito.

L’adolescente ha ricevuto anche un colpo alla testa, così forte da provocargli un trauma cranico. Anche la mamma del 16enne era spesso vittima di violenza. Il ragazzo ha raccontato i maltrattamenti subiti dal padre. L’uomo lo ha anche colpito con un tubo usato per irrigare.

Il 16enne, il 6 marzo, era scappato di casa e si era presentato alla questura di Caserta per denunciare le violenze subite. Ha raccontato l’incubo quotidiano che viveva, fatto di botte e umiliazioni, che doveva subire anche la sua mamma.

La donna è stata convocata in questura dalla sezione della squadra mobile che si occupa di reati contro donne e minori e ha confermato tutte le accuse mosse dal figlio nei confronti del padre, raccontando di vivere con un marito violento che spesso ha usato una cintura per colpirla. In altre occasioni ha scaraventato la donna a terra e l’ha presa a calci. La situazione era così insostenibile da spingere il giovane a denunciare suo padre.