Lutto ad Arienzo, comune in provincia di Caserta: la comunità piange la scomparsa di una giovane madre e moglie morta a soli 39 anni. Combatteva contro un brutto male da tempo.

Giovane donna morta per una malattia nel casertano: aveva 39 anni

Grave lutto ad Arienzo, comune in provincia di Caserta, per la morte di una giovane madre e moglie. La vittima era una donna di 39 anni, Monica Masi, residente in via Cappella. da anni stava combattendo strenuamente contro una grave malattia, ma alla fine si è dovuta arrendere.

Era la moglie di uno dei titolari di un attività di tabacchi di via Roma, molto conosciuta nella città. La coppia aveva anche dei figli.

Le parole di cordoglio espresse dal Sindaco di Arienzo

Un momento di estrema tristezza per la famiglia di Monica, e per i suoi amici. La donna però era conosciuta in tutta la comunità, per questo il sindaco, Giuseppe Guida, ha voluto esprimere parole di cordoglio a nome di tutti: