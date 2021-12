Caserta, morto il parroco di Parete: don Emilio Tamburrino era positivo al Covid

Il parroco Emilio Tamburrino è morto dopo essere risultato positivo al Covid alla metà di novembre: il religioso era ricoverato al Cotugno di Napoli.

Nella giornata di mercoledì 1° dicembre, è stato comunicato il decesso di don Emilio Tamburrino, parroco della Chiesa San Pietro Apostolo di Parete, comune in provincia di Caserta. Il prete aveva scoperto di essere stato contagiato dal Covid lo scorso 15 novembre e, a causa del progressivo aggravarsi delle sue condizioni, era stato ricoverato presso l’ospedale Cotugno di Napoli.

Soltanto il giorno prima del decesso, martedì 30 novembre, il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello aveva rivelato che don Emilio Tamburrino stava “molto male”.

La notizia relativa alla positività al Covid del religioso era stata diffusa dalla stessa Chiesa San Pietro Apostolo di Parete attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

In seguito alla pubblicazione del post, la comunità si era riunita in preghiera nella speranza che don Emilio Tamburrino, originario di Trentola Ducenta, sempre nel Casertano, riuscisse a sconfiggere il SARS-CoV-2.

In relazione alla “catena di preghiera” organizzata per don Emilio Tamburrino, si era espresso il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, che aveva dichiarato: “La nostra diocesi, noi siamo diocesi di Aversa, con il nostro vescovo Angelo Spinillo e tutti i confratelli, ha fatto partire una catena di preghiera – e aveva aggiunto –. Aiutatemi a pregare per un mio caro amico sacerdote – si legge nel post su Facebook – Si chiama don Emilio.

Un uomo pieno di vita. In ospedale sta combattendo un’aspra battaglia contro l’invisibile che ha messo in ginocchio il mondo”,