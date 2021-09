Caserta, picchiano un bambino per inscenare un incidente e truffare l’assicurazione: 6 arresti

Caserta, picchiano un bambino per inscenare un incidente. Sei arresti in un'organizzazione criminale.

Caserta, picchiano un bambino per inscenare un incidente. Una banda criminale truffava compagnie assicurative per ricevere cospicui risarcimenti su fatti mai avvenuti, procurando a loro stessi o terzi delle ferite.

La banda del casertano inscenava perfettamente incidenti ai danni di persone, per poi far refertare le ferite in ospedale e ottenere così materiale da presentare alle compagnie assicurative come fonte di risarcimento.

Sei gli arresti da parte dei carabinieri tra Caserta, Bellona e Casagiove su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, cinque gli indagati finiti agli arresti domiciliari mentre uno di loro è in carcere.

Una delle vicende più assurde e oscure vede coinvolto un bimbo di 11 anni, picchiato da tre uomini e la madre in modo che riportasse ferite riconducibili ad un incidente stradale.

Per i membri della banda criminale le accuse sono quelle di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di compagnie assicurative, furto, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti.

Indagini dal 2018, diversi capi di accusa

Le indagini che sono culminate in diversi arresti proseguivano dal 2018, quando uno degli indagati si è recato presso l’ufficio postale di Santa Maria Capua Vetere con un assegno clonato. La banda compieva anche furti, estorsioni e spaccio di droga.