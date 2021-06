Le luci del reparto Covid Center di Caserta sono state spente: l’evento è stato immortalato in un video e postato sul social cinese Tik Tok.

Le luci del Covid Center allestito presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sono state spente: il momento è stato immortalato tramite un video, diffuso da una delle infermiere sul social network cinese Tik Tok.

Caserta, spente le luci del Covid Center: la commozione degli infermieri

Nella giornata di martedì 8 giugno, il reparto Covid Center afferente all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è stato chiuso: l’evento è stato filmato dal personale medico e infermieristico che, nel corso degli ultimi mesi, ha operato presso la struttura.

La clip mostra il gesto simbolico dello spegnimento delle luci presso il reparto dedicato al coronavirus del nosocomio casertano e la chiusura della porta d’accesso al fabbricato. Le suggestive immagini, poi, sono anche accompagnate dalla palpabile commozione degli infermieri che hanno assistito alla tanto attesa “cerimonia”.

Caserta, spente le luci del Covid Center: il video su Tik Tok

Il video che testimonia lo spegnimento delle luci e la chiusura del Covid Center di Caserta è stato postato sul social network cinese Tik Tok da una delle infermiere impiegate presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano.

In seguito alla diffusione delle immagini apparse online, sono stati molti gli utenti che hanno commentato in modo positivo il traguardo raggiunto dalla struttura.

Tra i tanti commenti, in particolare, figura il seguente messaggio: “Dopo quattordici mesi di sudore, lacrime, paura, angoscia, dolore e sconforto, oggi non ci sembra vero. Non ci crediamo ancora, non sappiamo se siamo riusciti a scrivere definitivamente la parola fine ma per ora stop Covid”.

Caserta, spente le luci del Covid Center: la pandemia

La provincia di Caserta è stata una di quelle più colpite dalla seconda ondata della pandemia da SARS-CoV-2. Nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, la situazione si è modificata in modo considerevole e, ad oggi, la provincia di Caserta sta registrando un trend estremamente positivo e costantemente in discesa rispetto all’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto in contesto internazionale.

Al momento, infatti, nel Casertano sono stati individuati 1.434 casi ancora positivi, diminuiti quindi di ben 152 unità durante le ultime 24 ore. Dati che testimoniano il successo della campagna vaccinale effettuata a ritmo serrato entro i territori provinciali e spesso incrementata dall’organizzazione di Open Day.

Sin dall’inizio della pandemia, invece, sono stati notificati 66.220 contagi, dei quali 63.561 risultano totalmente guariti mentre i decessi totali emersi nella provincia corrispondono a 1.225 vittime.