Caserta, treno esce da binari tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano: non ci sono feriti

Sono ore cariche di apprensione in provincia di Caserta dove un treno è uscito dai binari all’altezza di Mignano Montelungo e Tora Presenzano.

Fortunatamente per i passeggeri non ci sono state conseguenze se non tanta paura e spavento.