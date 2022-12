Cash Out Scommesse: cos’è questa nuova funzione e quali bookmaker la offrono?

Il cash out è una funzionalità relativamente recente nel mondo delle scommesse, ma che sta diventando sempre più popolare tra i giocatori che cercano un modo per gestire meglio il proprio bankroll e il proprio denaro, diminuendo il rischio di perdita.

Se da una parte questa funzione è conosciuta in Europa da anni, in Italia si è iniziato a sentirne parlare solo di recente, grazie soprattutto alle nuove regole in materia di scommesse introdotte dal Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 28 ottobre.

Questo nuovo decreto, infatti, ha introdotto tramite 22 articoli diverse novità per rendere il settore del betting in Italia più competitivo e allineato ai mercati internazionali.

Oltre alla diffusione del cash out, le altre principali novità riguardano la modifica di alcuni limiti (giocata minima e vincita massima) e l’handicap asiatico.

Cos’è il cash out?

Il cash out è una particolare funzionalità offerta da alcuni siti scommesse che permette ai giocatori di chiudere in anticipo una scommessa, ottenendo un “rimborso” parziale o totale del proprio investimento o una vincita di importo ridotto.

In pratica il cash out consente di minimizzare le perdite o assicurarsi una vincita prima ancora che una scommessa (e quindi uno o più eventi sportivi) sia conclusa.

L’utilità dello strumento è ovvia: un giocatore ha il totale controllo sulla propria scommessa e, seguendo in diretta le varie partite, ha la possibilità di adattarla in base all’andamento del match in campo.

Quali bookmaker offrono il cash out in Italia?

Per tanto tempo, gli unici due siti scommesse ad offrire il cash out nel nostro paese sono stati Betfair e Betflag. Ora, però, grazie al nuovo Decreto, sempre più bookmaker stanno iniziando ad adottare questo nuovo strumento. Su Mondositiscommesse.it vi è già una lista con oltre 10 siti scommesse sui quali è possibile utilizzare il cash out, tra i quali spicca ovviamente Eurobet, uno dei più popolari tra i giocatori italiani.

Altri ottimi siti sui quali è possibile usufruire della funzionalità del cash out sono:

Bet365

Snai

Bwin

Better Lottomatica

Sisal Matchpoint

Goldbet

Fastbet

Ovviamente molti siti si stanno adattando al nuovo regolamento in vigore da fine ottobre, ed è quindi auspicabile vedere presto anche i siti scommesse minori implementare tale funzione.