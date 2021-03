Con l'ultimo aggiornamenti dell'app IO, anche le carte dei supermercati saranno compatibili con i pagamenti cashback.

In seguito all’aggiornamento dell’app IO per il cashback si potrà pagare anche con le carte dei supermercati. Le carte in questione saranno infatti compatibili con i pagamenti cashback grazie alle novità da parte della precitata applicazione. Non solo supermarket, risultano essere compatibili anche carte di ipermercati e discount.

Inizialmente, compatibili con questo tipo di pagamento erano solo le carte di banche e poste. Tra le nuove card che potranno essere utilizzate menzioniamo la Fidaty Oro di Esselunga, la Supercard di Coop e Più Conad Card di Conad. Con l’aggiornamento dell’app si avrà il Cashback carte supermercati.

Cashback: compatibilità con carte supermercati

Nuove modalità di pagamento fino a poco tempo fa escluse. Il sottosegretario al Mef Claudio Durigon ha specificato che il programma cashback “ha costituito un segnale positivo per i pagamenti digitali. Soprattutto per la percentuale della quota dei pagamenti elettronici sul numero totale di transazioni”.

I dati forniti da Durigon

Claudio Durigon ha sottolineato come parallelamente a quanto detto prima ci sia “costante aumento del numero degli strumenti di pagamento registrati, passati da 9,6 milioni in dicembre 2020 a più di 14 milioni nelle due settimane di marzo, con gli strumenti attivi passati dai 6,7 milioni di dicembre ai 9,7 di febbraio, con un incremento di media del 20% mese su mese, e un analogo trend di crescita a marzo”.

Le prime carte di pagamento delle catene della grande distribuzione, introdotte nel corso dell’ultimo aggiornamento dell’app IO, non sono altro che le tessere che, di norma, danno diritto a sconti extra e punti fedeltà.