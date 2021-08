Cashback semestrale 2021, in arrivo i rimborsi: tutto quello che c'è da sapere sulla tempistica e sulle modalità di accredito delle somme maturate

Cashback semestrale 2021, sono in arrivo i rimborsi e sono in pagamento i primi bonifici dopo la sospensione della misura ad opera del governo Draghi. Sospensione che, in punto di Decreto Legge del 30 giugno, aveva temporaneamente sospeso il Cashback ma non aveva pregiudicato il diritto a ricevere l’importo maturato per tutti i pagamenti effettuati in modalità elettronica dal 1 gennaio al 30 giugno 2021.

I rimborsi messi in pagamento sono del valore eguale al 10% delle spese fatte in negozio con carta di credito o bancomat.

Cashback semestrale, in arrivo i rimborsi 2021: tempi e modalità

Come noto l’importo massimo di 150 euro e sarà accreditato entro 60 giorni dall’interruzione del programma: a fare i conti spiccioli il termine ultimo è dunque quello della fine di agosto. E come avvengono? Consap provvederà a bonificare la somma sul codice Iban dato al momento di adesione al programma.

In cosa sono cambiate le cose dunque a seguito della decisione di interrompere il Cashback al 30 giugno? Nella sua versione Super: se si è tra coloro che hanno vinto il diritto al Super Cashback le somme a cui si ha diritto verranno erogate materialmente entro il 30 novembre 2021. Idem dicasi per il Super Cashback del primo semestre 2022, che avrà solvibilità entro il 30 novembre di quell’anno.

Cashback semestrale e Super Cashback 2021, perché la differenza di data nei rimborsi

Perché la scadenza in proroga? Perché va esercitato il diritto di ricorrere contro eventuali misconoscimenti entro il 29 agosto e quindi calendarizzata una data che preveda l’esame dei ricorsi stessi, il pronunciamento e l’eventuale solvibilità concessa. E perché ci sarebbe la possibilità che maturino condizioni di ricorso? Perché alcune transazioni potrebbero essere “sfuggite” all’App IO ma avvenute fattivamente o perché alcune potrebbero essere state eliminate per invalidità di requisito operativo.

In arrivo i rimborsi del Cashback semestrale 2021, come fare per i reclami “Super”

Il Consap ha 30 giorni per decidere. C’è poi il nodo degli accrediti inesatti: i reclami sono presentabili online sul sito Consap, ma bisogna creare un profilo utente: si inserisce l’indirizzo email e verrà generata una password temporanea di login che al primo accesso bisognerà cambiare. Tutta questa legittima prudenza in un universo web “bucabile” è perché il forfettario del Super Cashback è da 1.500 euro: non c’è percentuale sui volumi, bensì “premio” nominale ai primi 100mila utenti in classifica.