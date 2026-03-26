Cashback, SS Morelli: grande opportunità ma senza obblighi

Roma, 26 mar. – I pagamenti digitali rappresentano una leva strategica per rafforzare la sovranità economica, contrastare l’economia sommersa e sostenere la competitività del sistema Italia. Lo ha affermato il sottosegretario Alessandro Morelli intervenendo al Forum Community Cashless Society 2026, organizzato da TEHA – The European House Ambrosetti. Nel suo intervento, Morelli ha sottolineato come le infrastrutture di pagamento siano ormai elementi chiave della sicurezza economica e della resilienza del Paese, richiamando la forte crescita dei pagamenti digitali registrata negli ultimi anni. “La crescita è un processo di transizione: da un lato aumenta l’uso dei pagamenti digitali, dall’altro è evidente che esistono generazioni più giovani maggiormente predisposte ad approcciarsi a questi strumenti e generazioni che, invece, possono incontrare più difficoltà”, ha osservato Morelli. “Vogliamo andare in una direzione chiara: mettere questi strumenti a disposizione di tutti, senza imporre obblighi, accompagnando il cambiamento con consapevolezza e inclusione”. Il sottosegretario ha ribadito il ruolo del cashless nel contrasto all’evasione fiscale, grazie a maggiore tracciabilità e trasparenza, sottolineando anche la necessità di rafforzare integrazione e interoperabilità dei sistemi di pagamento a livello europeo. “È un percorso di transizione che, anche attraverso una sana educazione finanziaria nelle scuole, potrà accompagnare un cambiamento ormai già tracciato”, ha concluso Morelli, richiamando infine l’attenzione anche sul divario territoriale tra Nord e Mezzogiorno.