Casillo (Confindustria Alberghi):2025 chiude con +10 mln presenze

Borca di Cadore (BL), 12 dic. (askanews) – “Il 2025, secondo l’analisi del Centro Studi Confindustria, dovrebbe chiudere con 10 milioni di presenze in più rispetto all’anno precedente, dove già avevamo visto dei risultati molto importanti”. Lo ha dichiarato Barbara Casillo, direttore generale Associazione Italiana Confindustria Alberghi, a margine dell’evento di riapertura del Th Borca di Cadore – Park Hotel des Dolomites.

“Una dinamica che premia le imprese italiane soprattutto rispetto al mercato estero, perché questi dati nascono da un aumento molto rilevante di viaggiatori internazionali – ha proseguito Casillo – Questo vuol dire che l’Italia è un paese competitivo, le nostre aziende sono realtà fortemente competitive sul mercato internazionale del turismo e quindi possiamo confidare anche in un 2026 importante”.

“I grandi eventi come le Olimpiadi hanno una ricaduta estremamente positiva, soprattutto dopo – ha aggiunto il direttore – Le immagini che si porterà Cortina con sé sicuramente saranno un valore per il turismo italiano dei prossimi anni”.

“Se la geopolitica non ci tradisce, i dati che si attendono per il 2026 sono molto positivi – ha concluso Casillo -. Il Giubileo sta terminando e nel passato gli anni successivi al Giubileo sono sempre stati anni che hanno visto una crescita importante di viaggiatori. Il turismo domestico per motivi demografici non può crescere più di tanto, ma abbiamo tantissimi paesi da tutto il mondo che guardano all’Italia con grande interesse, quindi siamo molto fiduciosi”.