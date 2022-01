Casini: booster e ho di nuovo il covid, ma è influenza rafforzata

Roma, 12 gen. (askanews) – Come stanno facendo ormai molti vip e cantanti, anche Ferdinando Casini, tra i nomi papabili per il toto-Quirinale, ha annunciato sui social di avere nuovamente il covid. Su instagram il senatore di Centristi per l’Europa ha raccontato di essere risultato positivo per la seconda volta, dopo avere contratto il virus nel febbraio 2021, quando fu ricoverato in ospedale, e dopo avere ricevuto la dose booster a dicembre.

“Sì, ci risiamo, ancora una volta ho il covid. L’ho avuto un anno fa quando sono stato ricoverato in ospedale e ho fatto tre vaccinazioni, l’ultima nel mese di dicembre scorso e questo mi consente di dirvi una cosa: il covid di oggi non è il covid di un anno fa, è un’influenza rafforzata, con tanti sintomi tipici dell’influenza”, ha spiegato nel video.

“La lezione che traggo è ‘per fortuna che ci siamo vaccinati’, perché il vaccino allegerisce questo covid, il vaccino aiuta a combatterlo senza dover andare in ospedale.

Il vaccino è l’unico antidoto serio per riuscire a combattere questa grande battaglia”, ha sottolineato.

“Il mio appello è che tutti vadano a vaccinarsi e che chi ha ancora delle incertezze le vinca, perché la medicina, la scienza, è sempre stato il motore di un’umanità che va avanti e ha sempre sconfitto le grandi piaghe dell’umanità”, ha concluso.

(fonte Instagram Casini)