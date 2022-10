Casini: Italia mai avuto tanti problemi lavoriamo insieme

Roma, 11 ott. (askanews) – “L’Italia non ha mai avuto tanti problemi come oggi. Mi auguro che il governo e il Parlamento in uno spirito di collaborazione necessaria lavorino insieme e risolvano i problemi degli italiani” a cominciare dal caro-energia. “Cerchiamo di lavorare insieme, ad ognuno il suo ruolo”, con “l’opposizione che deve fare l’opposizione”. Così Pier Ferdinando Casini, alla sua “11esima legislatura”, subito dopo essersi accreditato come senatore del gruppo Pd.

“Ho sempre sostenuto che il momento più emozionante è proprio questo – ha detto uscendo dalla Sala Nassiriya – il momento in cui si avverte la responsabilità di rappresentare i cittadini”.

“L’atteggiamento di Giorgia Meloni sembra improntato “alla responsabilità e alla consapevolezza che le difficoltà sono tante, per cui l’atteggiamento mi sembra responsabile e giusto. Il governo lo valuteremo quando c’è. Ma anche dall’opposizione mi sembra improntato alla serietà del momento che stiamo vivendo.

Nessun atteggiamento sbracato, che va evitato accuratamente”. Così Pier Ferdinando Casini subito dopo essersi accreditato come senatore del gruppo Pd.