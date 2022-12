Casini (Lega Calcio): situazione Juventus? La penso come Malagò

Roma, 2 dic. (askanews) - "Il mio punto di vista è lo stesso della massima autorità sportiva che abbiamo in Italia, ossia il presidente del Coni Giovanni Malagò. C'è un'indagine in corso e quindi non commentiamo le indagini in corso": così in conferenza stampa a Milano al termine dell'Assembl...

Roma, 2 dic. (askanews) – “Il mio punto di vista è lo stesso della massima autorità sportiva che abbiamo in Italia, ossia il presidente del Coni Giovanni Malagò. C’è un’indagine in corso e quindi non commentiamo le indagini in corso”: così in conferenza stampa a Milano al termine dell’Assemblea il presidente della Lega Calcio Serie A, Lorenzo Casini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione Juventus.

L’attenzione della Liga Spagnola – che ha attaccato Andrea Angelli – contro la Juve? “Non la reputo comprensibile – ha spiegato Casini – per la stessa ragione che ho detto prima, ci sono indagini in corso, non è tanto un tema di ‘a caldo’, e non si commentano le indagini in corso”.