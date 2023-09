Caso Adamo Guerra a Chi l'ha visto. Sciarelli: "Ha chiamato la famiglia. Sembrava freddo"

Adamo Guerra è scomparso 10 anni fa ed è stato ritrovato in Grecia, a Patrasso. L’ex moglie Raffaella, ricevette dal marito delle lettere nelle quali quest’ultimo annunciava di volerla farla finita. La donna è intervenuta a Chi l’ha visto nel corso della puntata di mercoledì 27 settembre. “Adamo Guerra ha telefonato alla sua famiglia e ha chiesto scusa, ma sembrava freddo”, sono state le parole con le quali Federica Sciarelli ha introdotto la vicenda in diretta.

Adamo Guerra a Chi l’ha visto. L’ex moglie: “Non mi aspettavo tutta questa attenzione”

“Non mi aspettavo tutta questa attenzione perchè è una situazione che aveva un inizio, ma non aveva una fine. La fine è stata in televisione… se è andato in Grecia, lo smacco che è stato…l’indifferenza, l’imbarazzo, la freddezza…”, inizia così il lungo intervento di Raffaella, l’ex moglie di Adamo Guerra davanti alle telecamere di Chi l’ha visto. Quest’ultimo ha dichiarato ai giornalisti: “Voi non mi avete trovato e la cosa finisce qui…”. L’uomo ha ribadito di non voler avere niente a che fare con la trasmissione né di voler lasciare dichiarazioni.

“Non c’è stato un giorno che non abbia cercato Adamo”