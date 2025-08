Caso Almasri: Meloni scagionata, ma i ministri Piantedosi e Nordio sotto accusa

Il recente caso giudiziario che coinvolge Almasri, un noto torturatore libico, ha scosso non poco il governo italiano. Nonostante la premier Giorgia Meloni sia stata archiviata dall’inchiesta, due ministri e un sottosegretario si trovano ora a rischio di finire alla sbarra per peculato e favoreggiamento. Insomma, la situazione si complica e le ripercussioni politiche iniziano a farsi sentire.

Come si muoverà ora l’esecutivo?

Dettagli sull’inchiesta

Il Tribunale dei ministri ha stabilito che gli elementi raccolti non giustificano una condanna per la premier Meloni. Non ci sarebbero prove di una sua partecipazione diretta nei crimini contestati. Meloni, in una dichiarazione chiara, ha affermato: «Non sono stata informata delle decisioni assunte dai ministri coinvolti» e ha definito l’ipotesi di un processo per i suoi collaboratori come “assurda”. Ma cosa significa realmente questo per il futuro della sua amministrazione?

Il caso Almasri ha attirato l’attenzione nazionale dopo l’arresto del torturatore a Torino, avvenuto il 19 gennaio scorso. Ricercato dall’Interpol e accusato di crimini di guerra dalla Corte Penale Internazionale, il suo arresto è stato però giudicato «irrituale» dalla Corte d’Appello, poiché privo dell’autorizzazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Questo ha portato non solo alla scarcerazione di Almasri, ma anche alla sua espulsione in Libia. Un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Le responsabilità politiche

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha giustificato la sua inattività sostenendo che il mandato di arresto era giunto in inglese, senza traduzione. Ha affermato che le difficoltà di comunicazione avrebbero ostacolato un’azione tempestiva. Ma ci si chiede: è davvero una scusante valida per una questione così delicata? Dall’altro lato, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato il decreto di espulsione, definendo Almasri «soggetto pericoloso». Insomma, chi ha la responsabilità finale?

In un contesto di relazioni diplomatiche sempre più intricate tra Italia e Libia, Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere una linea coesa all’interno del governo. Ha criticato le voci che accusano una mancanza di coordinamento tra i membri del suo esecutivo. «Ogni decisione importante è concordata», ha dichiarato Meloni, evidenziando come l’azione del governo sia unitaria. Riuscirà a mantenere questa coesione di fronte a tali sfide?

Le implicazioni internazionali

Il legame tra Italia e Libia è fondamentale. La Libia è diventata un fornitore strategico di petrolio per l’Italia e gli scambi commerciali tra i due paesi sono aumentati in modo significativo. La questione dei flussi migratori è stata affrontata attraverso un controverso Memorandum firmato nel 2017, che prevede la collaborazione tra le forze italiane e la guardia costiera libica per fermare le imbarcazioni di migranti. Un tema caldo, che non smette mai di far discutere.

Meloni ha messo in chiaro che il governo italiano non può permettersi di compromettere i rapporti con Tripoli. In un clima politico sempre più teso, la questione Almasri potrebbe avere ripercussioni significative non solo sull’esecutivo, ma anche sulle politiche migratorie italiane e sulle relazioni con i paesi nordafricani. E tu, cosa ne pensi? Quali saranno le conseguenze a lungo termine di questa situazione?