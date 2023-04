Caso Artem Uss, Giorgia Meloni scagiona il governo

Artem Uss è fuggito dagli arresti domiciliari ed è tornato in Russia. Meloni assicura: "Non è colpa del governo"

Il caso Artem Uss fa discutere in Italia. L’imprenditore russo è riuscito ad eludere i controlli, fuggire dagli arresti domiciliari e fare ritorno nel suo Paese, scappando da Milano. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, però, ne è convinta: “Non è colpa del governo.”

Artem Uss, Giorgia Meloni sul governo: “Colpa di un altro organo dello Stato”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Copasir, avrebbe parlato anche del caso spinoso della fuga di Artem Uss. Il magnate russo era agli arresti domiciliari nel capoluogo lombardo, in attesa dell’estradizione negli Stati Uniti d’America, ma è riuscito a fuggire. La premier, sul tema, avrebbe pronunciato queste parole: “Non è stata colpa del Governo, ma di un altro organo dello Stato.” Si tratta di una linea ufficiosa di Meloni che è stata smentita in via ufficiale dal presidente Copasir che controbatte: “Queste frasi non sono mai state pronunciate in seduta.”

La decisione di Carlo Nordio

È superfluo evidenziare che le parole di Meloni sarebbero state riferite ad un organo specifico: la magistratura. Non è un segreto, infatti, che Carlo Nordio abbia aperto delle indagini nei confronti di quei giudici che hanno deciso di non assegnare la pena detentiva per Artem Uss, nonostante il monito che era stato lanciato dagli USA. Forse, la fuga del magnate e il suo conseguente ritorno in Russia avrebbero potuto essere evitati.