Il caso Balocco continua a far discutere. Qualcuno giustifica Chiara Ferragni, mentre altri le hanno affibbiato l’etichetta di truffatrice. A prescindere da ciò, c’è un’evidenza che vale la pena sottolineare: la moglie di Fedez ha vinto comunque.

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di Chiara Ferragni e del caso Balocco. L’imprenditrice si è giustificata, parlando di errore di comunicazione, mentre l’azienda dolciaria ha in un certo senso scaricato tutte le responsabilità su di lei. A prescindere da chi abbia torto o ragione, un’analisi è d’obbligo: sia la Ferragni che Balocco sono usciti vittoriosi da questa bagarre.

Perché sia Chiara Ferragni che Balocco sono usciti vittoriosi da questa brutta faccenda? Semplice, perché in quella che Guy Debord chiamava società dello spettacolo “il vero è un momento del falso” e lo stesso spettacolo altro non è che “l’affermazione dell’apparenza e l’affermazione della vita umana, cioè sociale, come semplice apparenza“. In sostanza, “ciò che appare è buono, e ciò che è buono appare”.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere la grande attenzione mediatica sul caso Balocco-Ferragni. Sia Chiara che l’azienda dolciaria, nel bene o nel male, hanno ottenuto una enorme pubblicità. Ovunque si parla della faccenda e la loro latitanza non fa altro che aumentare l’hype. In sostanza, l’imprenditrice e Balocco hanno vinto su tutti i fronti: prima con le vendite del pandoro, dopo con l’ammissione a proprio favore dell’errore/truffa.