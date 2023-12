Caso Balocco, Codacons annuncia esposto contro Chiara Ferragni: "Truffa aggravata. Gravissimo sfruttare bambini malati di cancro"

Dopo la maximulta inflitta dall'Antitrust il Codacons ha annunciato che sarà presentato un esposto in 104 procure: "Guardia di finanza sequestri conti società di Ferragni".

Dopo la multa di oltre un milione di euro che è stata inflitta all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è arrivato un altro durissimo colpo. Il Codacons ha annunciato, attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, che nella giornata di lunedì 18 dicembre verrà presentato un esposto in 104 procure. L’associazione di categoria ha tenuto a precisare che a portarla a prendere questa dura decisione è stato “il gravissimo contenuto del provvedimento dell’Autorità per la concorrenza che ha portato alla sanzione milionaria per la Ferragni”.

Caso Balocco Codacons annuncia esposto contro Chiara Ferragni: “Gravissimo sfruttare bambini ammalati di cancro”

Nel comunicato Codacons ha puntato il dito contro Chiara Ferragni ritenendo molto grave “sfruttare un tema delicato come i bambini malati di cancro e la beneficenza per attività commerciali tese unicamente a determinare guadagni per società private […].Una campagna quella di Balocco e Ferragni che potrebbe aver ingannato la buona fede dei consumatori, modificando le loro scelte economiche e portandoli a spendere soldi nell’errata convinzione che il ricavato delle vendite sarebbe andato ad una struttura sanitaria”.

La richiesta alla Guardia di Finanza: “Sequestri i conti delle società legate a Chiara Ferragni”

Non ultimo il Codacons si è appellato alla Guardia di Finanza chiedendo che vengano sequestrati i conti delle società legate a Chiara Ferragni “allo scopo di garantire le azioni di rivalsa dei consumatori che hanno acquistato il pandoro incriminato, consumatori che, in presenza di scontrini o documentazione attestante l’acquisto, possono avvalersi dell’associazione dei consumatori (inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it ) per intentare causa all’influencer”.