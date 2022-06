Caso Briatore sulla pizza, l’imprenditore: “Margherita a 4 euro? Forse li aiuta San Gennaro”

La polemica che ruota al caso sulla pizza non vuole smettere di fermarsi. Briatore è tornato ancora sull'argomento.

La polemica legata al costo della pizza non ne vuole sapere di fermarsi e a, questo punto, la diatriba appare più aperta che mai. L’imprenditore Flavio Briatore, nel corso del suo intervento alla trasmissione Zona Bianca è tornato infatti ancora una volta sull’argomento rilanciando dunque la questione.

“Si vede che San Gennaro li aiuta”, ha dichiarato in modo fermo.

Caso Briatore sul costo della pizza: “Io San Gennaro non ce l’ho”

L’imprenditore ha dichiarato che è necessario considerare molti aspetti a cominciare dalle spese per l’affitto e il pagamento di tasse e contributi: “A Napoli la pizza margherita costa 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare i fitti, i contributi. Io San Gennaro non ce l’ho e devo fare per conto mio”.

Ha anche aggiunto: “A questi prezzi noi non riusciamo a garantire una pizza di qualità, evidentemente loro […] avranno degli aiuti che io, noi non abbiamo”.

Briatore ai pizzaioli che lo attaccano: “In 50 anni non hanno creato un brand internazionale”

Infine Flavio Briatore ha concluso riferendosi direttamente a quanti lo hanno attaccato in questi ultimi giorni: “Questi stessi pizzaioli che mi attaccano, in 50 anni non sono riusciti a creare un brand internazionale sulla pizza.

Invece di tramandarsi una sola pizzeria per otto generazioni, iniziassero a capire l’importanza di esportarla nel mondo”.