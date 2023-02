Caso Cospito, Delmastro: a Donzelli nessuna rivelazione

Caso Cospito ed azione della Procura contro il vice di Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Delmastro: a Giovanni Donzelli non sarebbe stata fatta nessuna rivelazione di temi coperti da segreto.

Il sottosegretario indagato a Roma ha spiegato al magistrato che l’atto non era secretato. Tutto questo è accaduto nell’ambito dei primissimi passi procedurali dell’indagine sulla presunta rivelazione di segreti di ufficio.

Delmastro: a Donzelli nessuna rivelazione

Il fascicolo era stato aperto a Piazzale Clodio dopo l’intervento alla Camera di Giovanni Donzelli sulla vicenda Cospito con il quale il parlamentare di Fdi aveva utilizzato informazioni passategli dal suo coinquilino.

Andrea Delmastro, appunto. Il sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap è comparso davanti al magistrato inquirente e durante l’interrogatorio Delmastro avrebbe ribadito come non ci sia stata alcuna rivelazione perché l’atto non era secretato.

La memoria difensiva per Lo Voi

Da quanto si apprende Delmastro, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Valentino, ha risposto a tutte le domande del procuratore Francesco Lo Voi. Ed ha anche ha annunciato che a breve depositerà una memoria difensiva.

Il sottosegretario alla Giustizia è indagato nell’indagine relativa all’intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli. Il parlamentare aveva accusato impugnando il contenuto di queli atti alcuni parlamentari del Pd che erano andati a far visita in carcere a Cospito.