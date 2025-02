Caso Cospito, il pm ha chiesto l'assoluzione per Delmastro

Caso Cospito, il pm ha chiesto l'assoluzione per Delmastro

Roma, 20 feb. (askanews) – Chiesta l’assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro imputato, con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione alle informazioni diffuse dal responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, sull’anarchico Alfredo Cospito.

Delmastro era in aula, a Roma. Nel procedimento sono parti civili i parlamentari del Pd che incontrarono in carcere l’anarchico, Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini.

“Abbiamo prodotto la richiesta di archiviazione” per Delmastro ha detto il procuratore aggiunto Paolo Ielo. “Vale lo stesso principio per tutti” i cittadini ha aggiunto, motivando la “richiesta di assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo”.