Caso Cospito, Nordio: possibilità di mutare 41bis inesistente

Roma, 1 feb. (askanews) Il carcere duro, 41bis, è un “elemento normativo non trattabile”, “noi non abbiamo messo mai in discussione la necessità di mantre questo istituto”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una informativa alla Camera sul caso Cospito. “La possibilità in questo momento di mutare questa normativa è inesistente ancora di più se dovessimo collegare questo eventuale mutamento alla situazione ai disordini che si sono creati nei confronti dello Stato”, ha aggiunto. Disordini definiti da Nordio “intimidazioni” davanti a cui “lo Stato deve tenere la massima fermezza e determinazione”.

