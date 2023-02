Caso Cospito, pressing stretto di Pd e M5s sul silenzio di Meloni

Sul caso Cospito il fine settimana si apre con il pressing stretto di Pd e M5s sul silenzio di Giorgia Meloni.

Giuseppe Conte ed Enrico Letta vanno duramente all’attacco della premier sui social, ciascuno secondo la sua ottica e con il comune denominatore del “silenzio” di Meloni sui suoi. Conte ha scritto: “Giorgia Meloni è scappata davanti alle domande dei giornalisti sul caso Delmastro-Donzelli e sulla irresponsabile diffusione di informazioni riservate su mafia e terrorismo, rinviando al futuro una sua presa di posizione”.

Caso Cospito, pressing sul silenzio di Meloni

Il leader del M5S, su Fb ha poi incalzato: “Fra i disastri a ripetizione di questa storia Giorgia Meloni è l’assente ingiustificata. Non pervenuta per l’imbarazzo. ‘Ho perso le parole’ è una bellissima canzone di Ligabue, ma non può essere la reazione del Presidente del Consiglio di una nazione come l’Italia”. Poi l’ex premier affonda: “Le diamo un suggerimento: dica ai due ‘Fratelli d’Italia’ Delmastro e Donzelli di dimettersi dal Ministero della Giustizia e dal Copasir.

È l’unica soluzione. Va percorsa subito”.

Letta: “Sui nostri deputati linciaggio e calunnie”

Gli ha fatto eco Enrico Letta che su Twitter la messa in “parte lesa” ed ha scritto: “I nostri deputati sono sotto un deliberato linciaggio da parte di deputati di FdI che risponderanno delle loro calunnie nelle sedi opportune. Calunnie che non intaccano la nostra storica posizione a favore del 41bis. Il Capo del Governo continua a tacere, e quindi acconsente?”.

In chiosa anche le capogruppo dem Simona Malpezzi e Debora Serracchiani: “La presidente Meloni continua a non rispondere. È d’accordo o no con la campagna di fango orchestrata dai suoi colleghi di partito contro il Pd?”.