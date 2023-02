Caso Daniel Guerini, 19enne morto in un incidente stradale: condannato a 2 anni l'amico

Caso Daniel Guerini, 19enne morto in un incidente stradale: condannato a 2 an...

Uno spiraglio di luce si apre sul caso di Daniel Guerini, giovane promessa calcistica della Lazio, morto in un incidente stradale.

L’episodio è accaduto il 24 Marzo 2021 sulla via Togliatti di Roma: il giovane si trovava in auto insieme all’amico Tiziano Rozzi, il quale era alla guida dell’automobile incriminata, una Smart Fourfour.

“La sentenza provoca dolore in due famiglie: i due ragazzi erano amici e stavano sempre insieme”, ha commentato Luigi Annunziata, legale della famiglia Guerini, che si è costituita parte civile. In risposta, l’avvocato Salvatore Sciullo, difensore dell’accusa, non ha celato le proprie intenzioni di attendere le motivazioni della presunta condanna e fare poi ricorso in appello.

La condanna dell’amico alla guida Tiziano Rozzi

Secondo l’accusa, Tiziano Rozzi, neopatentato da meno di un anno, non avrebbe potuto avere accesso alla guida dell’auto sulla quale i due amici si trovavano. Inoltre, questi non avrebbe rispettato i limiti di velocità la quale, se fosse stata leggermente ridotta, avrebbe sicuramente evitato la morte di Guerini.

Infatti, l’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti, dove Rozzi avrebbe tentato invano il sorpasso di una Mercedes: l’impatto fra le due auto è stato così violento tanto che questi ha perso il controllo della vettura.

Oggi Rozzi è stato condannato a due anni e quattro mesi con l’accusa di omicidio colposo e lesioni stradali. Condanna alla quale è stata aggiunta anche la revoca della patente per eccesso di velocità alla guida.