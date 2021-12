Caso David Rossi, Santanché: "Chiamai quella sera, qualcuno ascoltò e non parlò"

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Sono passati tanti anni. Mi ricordo che chiamai David quella sera sul tardi e mi ricordo che qualcuno ascoltò la mia voce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi rispose". Lo afferma all'Adnkronos la senatrice di Fdi Daniela Santanché riguardo alla telefonata al cellulare dell'ex capo della Comunicazione di Mps la sera in cui morì, emersa dalle dichiarazioni del colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Rossi.

"Ricordo che noi di Fratelli d'Italia abbiamo voluto questa Commissione. Ci sono troppe cose che non tornano, troppa confusione. E' giusto che si venga a sapere la verità", continua la senatrice. E sul lavoro che sta svolgendo la Commissione di inchiesta conclude: "La politica arriva sempre dopo la magistratura, speriamo stavolta arrivi prima".