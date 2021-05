Caso Denise Pipitone: chi sono Anna Corona e Giuseppe Della Chiave?

Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, questi i nomi dei due indagati per la scomparsa di Denise Pipitone. A lanciare l'indiscrezione "Quarto grado"

Una vera e propria svolta nelle indagini sul caso di Denise Pipitone, quella annunciata nella prima serata di venerdì 21 maggio 2021, nel consueto appuntamento settimanale di “Quarto Grado“, condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi. Lo stesso Nuzzi infatti, ha annunciato l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave per la scomparsa di Denise Pipitone.

Corona e Della Chiave indagati: l’indiscrezione lanciata a “Quarto Grado”

Nel corso della puntata di “Quarto Grado“, andata in onda il 21 maggio 2021, il giornalista Gianluigi Nuzzi ha lanciato un’importante indiscrezione in merito allo sviluppo delle indagini su Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004.

La notizia lanciata da “Quarto Grado” riguarda l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, quest’ultimo, il nipote dell’ormai noto Battista Della Chiave.

L’indiscrezione tuttavia, non ha ancora trovato conferme da parte della Procura di Marsala.

Corona e Della Chiave indagati: chi è Anna Corona?

La figura di Anna Corona, all’interno delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone è riemersa nelle scorse settimane, quando i Carabinieri hanno effettuato un’ispezione nell’abitazione di Via Pirandello, a Mazara del Vallo, luogo in cui la donna era residente ai tempi della scomparsa della piccola Denise.

La notizia emersa nella serata del 21 maggio 2021 a “Quarto Grado” pone adesso Anna Corona tra gli indagati per la scomparsa di Denise Pipitone. Ma chi è Anna Corona?

La donna è la ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico della piccola Denise Pipitone, nata appunto da una relazione tra l’uomo e Piera Maggio. Anna Corona, però è anche la madre di Jessica Pulizzi, anch’essa figlia di Pietro Pulizzi e sorellastra di Denise, la ragazza che è stata processata e assolta in via definitiva dall’accusa di sequestro di persona. All’inizio delle indagini sulla scomparsa di Denise, anche la Corona era stata indagata, ma la sua posizione successivamente era stata poi archiviata.

Corona e Della Chiave indagati: chi è Giuseppe Della Chiave?

Tra i due nuovi indagati per la scomparsa della piccola Denise, in seguito alla riapertura del caso effettuata da parte della Procura di Marsala, compare anche la figura di Giuseppe Della Chiave. Ma chi è quest’uomo?

Giuseppe Della Chiave è il nipote di Battista Della Chiave, il testimone sordomuto, oggi morto, che aveva raccontato, secondo la testimonianza mandata in onda a “Chi l’ha visto?“, di aver visto Denise Pipitone in un capannone di Mazara del Vallo in braccio al giovane nipote, mentre faceva una telefonata.

La testimonianza di Battista Della Chiave, raccolta in primo luogo dal legale di Piera Maggio, Frazzitta, fu smentita dai familiari dell’uomo, che si erano appellati al fatto che l’uomo non fosse in grado di comprendere la lingua dei segni. In seguito, davanti ai Magistrati, Della Chiave, ausiliato da un consulente, si avvalse della facoltà di non rispondere.