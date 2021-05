Caso Denise Pipitone: Federica Sciarelli svela il contenuto della lettera anonima

Federica Sciarelli è tornata a parlare del caso della piccola Denise Pipitone a "Chi l'ha visto?" dopo aver ricevuto una lettera anonima

Pochi giorni fa è giunta alla redazione di “Chi l’ha visto?” una lettera anonima mandata probabilmente dalla stessa persona che aveva già contattato l’avvocato Giacomo Frazzitta. Federica Sciarelli ha pertanto raccontato in puntata il contenuto dello scritto. Nelle tre pagine dense di informazioni, l’anonimo sostiene di aver visto la piccola Denise Pipitone mentre veniva rapita e portata via in automobile.

Federica Sciarelli parla della lettera

“La persona che scrive dice di avere paura da 17 anni. […] L’anonimo in pratica scrive più volte di aver visto Denise. Ma soprattutto dice con chi ha visto la piccola, cioè in macchina con una persona di cui fa il nome. Questa persona dice di aver visto una scena molto importante e la descrive”.

Federica Sciarelli sta conducendo le indagini sul caso #Denisepipitone con una precisione e un’abnegazione che mi sarei aspettato da una Procura. #grazie @chilhavistorai3 — Giovanni Mastrangelo (@Giovmas) May 19, 2021

L’autore della lettera anonima inviata allo studio legale che segue la mamma di #DenisePipitone ha contattato la redazione di Federica Sciarelli https://t.co/sH4mIKeTfx — Tweet News (@tweetnewsit) May 19, 2021

Questo dunque il forte messaggio della lettera anonima, che ovviamente in forma originale è già in mano alla Procura per tutti gli accertamenti del caso. Come precisato dalla stessa Sciarelli, dovrebbe trattarsi più o meno della stessa missiva arrivata giorni fa anche all’avvocato Frazzitta.

“Ci siamo scambiati delle informazioni e sembrano combaciare. Piera Maggio a questo anonimo ha chiesto di fare un passo in più e lo chiediamo anche noi”.