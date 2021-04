L'avvocato di Piera Maggio ha confermato che Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel lontano 2004.

Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. A confermarlo a Fanpage è stato l’avvocato di Piera Maggio, madre di Denise, dopo aver partecipato alla trasmissione Let Them Talk, nella quale si è lamentato di come la televisione russa ha gestito l’intera vicenda negli ultimi giorni.

La storia di Olesya Rostova aveva lasciato con il fiato sospeso tutta l’Italia, speranzosa di poter mettere la parole fine dopo 17 anni al dramma che sta vivendo la famiglia di Denise Pipitone.



Olesya Rostova non è Denise Pipitone

Inizialmente l’avvocato Giacomo Frazzitta si era rifiutato di partecipare alla trasmissione televisiva se prima non avesse ricevuto privatamente gli esiti del test del Dna al quale si era sottoposto Olesya Rostova, ma tenendo conto dei lunghi tempi burocratici che che avrebbe necessitato l’avvio di una rogatoria internazionale (circa quattro mesi) il legale ha deciso alla fine di cedere alle richieste della produzione di Let Them Talk.

Una volta collegatosi con il programma tuttavia, l’avvocato Frazzitta ha denunciato il metodo da reality show con cui la storia di Denise è stata trattata dalla televisione russa. Il legale ha successivamente specificato che in Italia una storia di questo tipo non sarebbe mai stata presentata in questi termini.

Dichiarazioni che trovano supporto anche da parte della stampa italiana, con la giornalista Giovanna Botteri che ha recentemente dichiarato: “La trasmissione russa sta giocando sulla pelle di una donna che da diciassette anni soffre in modo terribile perché le hanno tolto la figlia”.