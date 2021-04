Caso Denise: sindaco Mazara del Vallo, 'siamo in speranzosa attesa'**

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) – "Noi siamo in una speranzosa attesa. Io sono vicino alla famiglia di Piera Maggio". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Quinici, sindaco di Mazara del Vallo (Trapani), a poche ore dalle notizia sul Dna della ragazza russa che potrebbe essere la piccola Denise Pipitone.

"Non condivido l'eccessiva spettacolarizzazione della vicenda – spiega il primo cittadino – ma capisco che è un prezzo che la famiglia sta pagando. Quindi resto in un silenzio rispettoso del dramma umano che stanno vivendo, dopo tutti questi anni siamo qui in attesa. Evito al momento ogni comento ma mi limito a esprimere solo una vicinanza più affettuosa possibile".