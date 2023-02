Caso Donzelli, Bonelli: "Presentato esposto per violazione del segreto d'ufficio"

Caso Donzelli, Bonelli: "Presentato esposto per violazione del segreto d'uffi...

Caso Donzelli, Bonelli: "Presentato esposto per violazione del segreto d'uffi...

Caso Donzelli, Bonelli: "Presentato esposto per violazione del segreto d'uffi...

Scoppia il caso Donzelli per le dichiarazioni su Cospito-Pd e Angelo Bonelli annuncia di aver "presentato un esposto per violazione del segreto d'ufficio"

Su quello che ormai è il caso Giovanni Donzelli interviene Angelo Bonelli che annuncia come sia stato “presentato un esposto per violazione del segreto d’ufficio“.

L’esponente dei Verdi spiega che le informazioni sui detenuti di mala associata e Cospito erano sensibili e averle divulgate alla Camera è stato irrituale e forse illegale.

Bonelli sul caso Donzelli: “Presentato un esposto”

Ecco cosa ha scritto Bonelli anche sui suoi canali social: “L’onorevole Donzelli ieri ha reso pubblici i contenuti di informazioni riservate tra i detenuti della ndrangheta e della camorra e il detenuto Cospito”.

Poi l’esponente dei Verdi incalza: “È un fatto estremamente grave, ma ancor più grave è che a dare queste informazioni all’onorevole Donzelli sia stato il viceministro della Giustizia Del Mastro”.

Accuse a Del Mastro e segnalazione in Procura

Bonelli ritiene che le informazioni in possesso dell’esponente di FdI e numero due del Copasir siano giunta dal vice di Carlo Nordio, che aveva seccamente condannato le argomentazioni di Donzelli richiamandosi ad una doverosa prerogativa parlamentare in tema di visite in carcere.

In chiosa il verde ha detto: “Per questa ragione ho presentato un esposto alla Procura di Roma affinché si verifichi se sia stato commesso il reato di violazione del segreto d’ufficio”.