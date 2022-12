Caso Eitan: legale, 'lavorato per il bene del minore e per ritorno a vita serena'

Caso Eitan: legale, 'lavorato per il bene del minore e per ritorno a vit...

Pavia, 13 dic.

(Adnkronos) – E' stata revocata davanti al gup di Pavia la costituzione di parte civile nei confronti di Shmuel Peleg, il nonno di Eitan l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, accusato di sequestro aggravato di minore e sottrazione di minore all'estero. L'uomo ha risarcito il danno patito per le condotte addebitate nel procedimento penale, versando un importo che sarà utilizzato per le esigenze del piccolo.

"Tutte le parti (avvocati, tutore, e magistrati) hanno lavorato al fine di tutelare al massimo il bambino, privilegiando l'interesse di quest'ultimo alla prosecuzione del proprio percorso riabilitativo lontano dal clamore mediatico che questa vicenda ha inevitabilmente suscitato, per poter riprendere al più presto una vita quanto più possibile serena e normale", spiega l'avvocato Fabrizio Ventimiglia che preferisce non entrare nel dettaglio dell'accordo (così come di eventuali altre trattative in corso), condividendo con il tutore del minore, l'avvocato Andrea Cascio, l'esigenza di garantire "la massima riservatezza e privacy" di Eitan.